I migliori momenti tv del 2020 | dal monologo in Doc agli abbracci di Mara Venier

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 25 dicembre 2020) In un anno particolarmente difficile com’è stato per tutto noi il, anche la televisione italiana ha provato in vari modi ad intrattenere e rallegrare gli italiani conpositivi ed emozionanti. Come fa tradizione la casa delle emozioni sono le fiction ma quest’anno anche il mondo delle fiction e dei reality hanno provato a dare manforte. Dunque facciamo una rapida nei programmi di intrattenimento delche più di tutti ci hanno regalato gioie elieti attraverso i suoi grandi protagonisti. Ecco quali sono stati idella tv delricevevirtuali dai suoi ospiti vip “Io sono una persona carnale, mi mancano gli, mi mancano i ...