Helena Christensen | 10 curiosità su una cinquantaduenne top

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Fisico statuario e occhi di ghiaccio,rimane una delle donne più belle del mondo. E i suoi 52 anni, che compie il 25 dicembre, sono portati splendidamente con quel magnetismo che l'ha sempre contraddistinta. Madre peruviana e padre danese,è nata a Copenaghen da dove ha preso il volo per diventare una star. Icona degli anni'90, è annoverata tra le supermodelle insieme a Naomi Campbell, Carla Bruni, Claudia Schiffer e Cindy Crawford, con le quali tre anni fa è stata protagonista di una reunion durante la Milano Fashion Week per rendere omaggio a Gianni Versace. Quest'ultimo è stato uno dei primi stilisti a credere in, che nel corso della sua carriera ha collaborato con le principali maison, non facendosi mancare nemmeno una piccola esperienza come Angelo di Victoria's Secret. Però non ...