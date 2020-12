Governo: coronavirus emergenza anche per fiducie, boom e record in Parlamento (Di venerdì 25 dicembre 2020) Roma, 25 dic. – (Adnkronos) – L’emergenza coronavirus ha un suo risvolto anche in Parlamento. Non si tratta di regole da osservare, distanziamenti e sanificazioni ma dell’iter legislativo dei provvedimenti. La stagione del Covid ha infatti provocato un boom della decretazione d’urgenza e, a cascata, una esplosione dei voti di fiducia. Una tendenza, sia chiaro, già in atto da diversi anni. Che però ha registrato una decisa impennata a causa della necessità di definire in tempi stretti disposizioni sanitarie e ristori economici. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 dicembre 2020) Roma, 25 dic. – (Adnkronos) – L’ha un suo risvoltoin. Non si tratta di regole da osservare, distanziamenti e sanificazioni ma dell’iter legislativo dei provvedimenti. La stagione del Covid ha infatti provocato undella decretazione d’urgenza e, a cascata, una esplosione dei voti di fiducia. Una tendenza, sia chiaro, già in atto da diversi anni. Che però ha registrato una decisa impennata a causa della necessità di definire in tempi stretti disposizioni sanitarie e ristori economici. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : #Covid, in negozi di #Roma cartello 'Basta' contro le chiusure. Protesta in tutta #Italia per misure del governo… - GrimoldiPaolo : Abbiamo un #Governo specializzato nell’andare a recuperare migliaia di clandestini in acque libiche maltesi e tunis… - Antonio_Tajani : Il virus non si ferma per aspettare i litigi tra la maggioranza. Il #coronavirus è un nemico subdolo che continua… - zazoomblog : Governo: coronavirus emergenza anche per fiducie boom e record in Parlamento - #Governo: #coronavirus #emergenza - TV7Benevento : Governo: coronavirus emergenza anche per fiducie, boom e record in Parlamento (3)... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo coronavirus Manovra, Camera conferma la fiducia chiesta dal Governo (per la 27esima volta dall’inizio ... Il Sole 24 ORE Governo: coronavirus emergenza anche per fiducie, boom e record in Parlamento

Roma, 25 dic. - (Adnkronos) - L'emergenza Coronavirus ha un suo risvolto anche in Parlamento. Non si tratta di regole da osservare, distanziamenti e sanificazioni ma dell'iter legislativo dei provvedi ...

Diamoci una tregua: sospendiamo l’acquisto di armamenti

Un anno durissimo. Segnato dalla pandemia da Covid-19. Oltre 1,8 milioni di decessi nel mondo, di cui più di 70mila in Italia. Quasi 80 milioni di persone ...

Roma, 25 dic. - (Adnkronos) - L'emergenza Coronavirus ha un suo risvolto anche in Parlamento. Non si tratta di regole da osservare, distanziamenti e sanificazioni ma dell'iter legislativo dei provvedi ...Un anno durissimo. Segnato dalla pandemia da Covid-19. Oltre 1,8 milioni di decessi nel mondo, di cui più di 70mila in Italia. Quasi 80 milioni di persone ...