Covid, l'appello di Carlo Verdone: "Abbiamo bisogno di tornare a ridere" (Di venerdì 25 dicembre 2020) Carlo Verdone racconta le preoccupazioni per la pandemia. Tuttavia nonostante le incertezze esprime fiducia per il futuro. Ritornare a sorridere e rispettare il pianeta sono le priorità. Nuova fase illuminata. Carlo Verdone, nonostante le preoccupazioni legate al Covid, esprime speranza in un periodo di rinascita. Durante un'intervista rilasciata a Repubblica l'attore romano ha parlato della L'articolo proviene da YesLife.it.

