Better Call Saul 6 in ritardo ma a buon punto, a breve le riprese: “È come ballare sulle sabbie mobili” (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Siamo abbastanza a buon punto in questa stagione, siamo riuniti su Zoom ogni giorno“: così il creatore della serie Peter Gould ha definito lo stato dell’arte di Better Call Saul 6, ultima stagione dello spin-off di Breaking Bad che sta subendo inevitabili ritardi a causa della situazione generata dalla pandemia da Covid-19. L’emergenza sanitaria sta avendo un impatto su tutte le produzioni audiovisive, compreso quello che sarà il canto del cigno per l’apprezzatissimo spin-off, capace perfino di superare nelle preferenze di molti la serie originale. Better Call Saul 6 si farà attendere più del previsto, visto che non è ancora entrata in produzione, hanno fatto sapere i suoi creatori. Gould, il collega co-creatore Vince Gilligan e il resto del ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Siamo abbastanza ain questa stagione, siamo riuniti su Zoom ogni giorno“: così il creatore della serie Peter Gould ha definito lo stato dell’arte di6, ultima stagione dello spin-off di Breaking Bad che sta subendo inevitabili ritardi a causa della situazione generata dalla pandemia da Covid-19. L’emergenza sanitaria sta avendo un impatto su tutte le produzioni audiovisive, compreso quello che sarà il canto del cigno per l’apprezzatissimo spin-off, capace perfino di superare nelle preferenze di molti la serie originale.6 si farà attendere più del previsto, visto che non è ancora entrata in produzione, hanno fatto sapere i suoi creatori. Gould, il collega co-creatore Vince Gilligan e il resto del ...

Quando Better Call Saul si concluderà con la sua sesta stagione, la serie spin-off supererà il numero di episodi di Breaking Bad e chiuderà il capitolo incentrato sull'avvocato che tutti amano.

