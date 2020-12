Aston Martin DBS Superleggera Concorde, inizia la produzione (Di venerdì 25 dicembre 2020) Aston Martin ha iniziato a produrre la DBS Superleggera Concorde, la versione speciale della propria supercar dedicata al celebre aereo civile supersonico. Nata da una commissione dalla concessionaria Aston di Bristol, la Superleggera Concorde sarà prodotta in serie limitatissima, soli dieci esemplari. L’assemblaggio è a cura della Q by Aston Martin, la divisione specializzata negli Leggi su periodicodaily (Di venerdì 25 dicembre 2020)hato a produrre la DBS, la versione speciale della propria supercar dedicata al celebre aereo civile supersonico. Nata da una commissione dalla concessionariadi Bristol, lasarà prodotta in serie limitatissima, soli dieci esemplari. L’assemblaggio è a cura della Q by, la divisione specializzata negli

MarlonJD1978 : @RobertoBurioni Se avessi avuto un Euro per ogni cazzata che hai detto, oggi potrei comprarmi una Aston Martin.… - F_carbot : 2019 Aston Martin DBS Superleggera - Le_le_lee : RT @F1Spazio: VETTEL: 'LA FERRARI E' STATA LA MIA VITA IN F1. ONORATO DAI TIFOSI. CHARLES? E' TALENTUOSO. L'ASTON MARTIN...' - F1Spazio : VETTEL: 'LA FERRARI E' STATA LA MIA VITA IN F1. ONORATO DAI TIFOSI. CHARLES? E' TALENTUOSO. L'ASTON MARTIN...'… - EstebBeltramino : Aston Martin, in produzione DBS Superleggera Concorde #motori -

Ultime Notizie dalla rete : Aston Martin Aston Martin chiude il programma LMGTE Pro nel FIA WEC Motorsport.com Italia Hypercar ibride, i 5 modelli più potenti sul mercato

Attesa per il 2022, Gemera sarà disponibile solamente in 300 esemplari ad un prezzo di oltre 2 milioni di euro. Aston Martin Valkyrie Progettata direttamente dal team Red Bull di Formula 1. Aston ...

Aston Martin DBS Superleggera Concorde, si vola in produzione

Inizia la realizzazione della supersportiva in edizione limitata a soli in 10 esemplari che celebra i cieli con i 50 anni dal primo volo del Concorde e il centenario di British Airways ...

Attesa per il 2022, Gemera sarà disponibile solamente in 300 esemplari ad un prezzo di oltre 2 milioni di euro. Aston Martin Valkyrie Progettata direttamente dal team Red Bull di Formula 1. Aston ...Inizia la realizzazione della supersportiva in edizione limitata a soli in 10 esemplari che celebra i cieli con i 50 anni dal primo volo del Concorde e il centenario di British Airways ...