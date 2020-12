Visone | Il mio augurio per il 2021? L’abbraccio Nei ciondoli dello stilista la nostalgia dei gesti d’amore

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Alessio, vulcanicopartenopeo, ha disegnato e realizzato splendidiche rappresentano la cosa che più manca a tutti, poter abbracciare amici e parenti, sentirsi protetti tra le braccia di chi ci vuole bene. Le braccia si intrecciano e formano un cerchio magico, un simbolo di infinito eche si allaccia al collo o diventa fermacarte da scrivania. “Camminando per strada, a un certo punto, mi sono reso conto che da troppo tempo ormai mancavano gli abbracci e ho sentito l’esigenza di rappresentare questo vuoto, l’assenza di un gesto che fino a un anno fa era consueto, amorevole e liberatorio”, diceche, appena tornato a casa, ha creato una serie limited edition diin bronzo, bagnati in oro rosa, oro bianco da mettere al collo e oggetti di ...

