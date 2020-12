Ultime Notizie Roma del 24-12-2020 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio in zona rossa fino al 27 scatta oggi lockdown anti-covid Natale Ieri corsa allo shopping last minute nei negozi al dettaglio da oggi chiusi per decreto restano aperti i supermercati e farmacie gli Stati Uniti hanno superato i 325000 morti a causa del covid-19 ID contatto dall’inizio della pandemia Secondo i dati della Johns Hopkins University sono oltre 18 milioni e 300mila 14522 nuovi casi in Italia con 175364 Tamponi e 553 morti in 24 ore in Italia Superata la soglia delle 70 vittime dall’inizio della mia calano le terapie Intensive il tasso di positività di quasi il 8% in leggero aumento rispetto alle 8:01 di ieri mi colpisce che si scommette sul fallimento del paese ma il piano per Ivanstrutturato molto bene l’ha detto la Sottosegretario alla salute Sandra zampa radio anch’io ...