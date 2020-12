"Ti mostri nuda, cosa ti aspetti?". Wanda Nara affondata, come gode la Littizzetto: a sorpresa, chi si schiera con "lady Fabio Fazio" (Di giovedì 24 dicembre 2020) A gamba tesa contro Wanda Nara. Nello scontro tra l'argentina e Luciana Littizzetto, con la prima che ha querelato la comica di Che tempo che fa per la battutaccia spinta sulla sella del cavallo, si schiera Maurizio Costanzo. In difesa della fedelissima di Fabio Fazio. Nella sua rubrica su Nuovo Tv, infatti, Costanzo rispondendo alla lettera di una lettrice ha scritto: "Le dico la verità, anche a me pare esagerata la reazione della Nara. Io credo che quando ci si espone in pubblico – e qui lei è addirittura nu*** – ci si possa aspettare commenti di chi guarda o ascolta, soprattutto nell'epoca che stiamo vivendo", taglia corto Costanzo. Insomma, la querela a suo giudizio sarebbe da ritirare. Ma siamo pronti a scommetterci che lady Icardi non lo farà. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) A gamba tesa contro. Nello scontro tra l'argentina e Luciana, con la prima che ha querelato la comica di Che tempo che fa per la battutaccia spinta sulla sella del cavallo, siMaurizio Costanzo. In difesa della fedelissima di. Nella sua rubrica su Nuovo Tv, infatti, Costanzo rispondendo alla lettera di una lettrice ha scritto: "Le dico la verità, anche a me pare esagerata la reazione della. Io credo che quando ci si espone in pubblico – e qui lei è addirittura nu*** – ci si possa aspettare commenti di chi guarda o ascolta, soprattutto nell'epoca che stiamo vivendo", taglia corto Costanzo. Insomma, la querela a suo giudizio sarebbe da ritirare. Ma siamo pronti a scommetterci cheIcardi non lo farà. ...

Breevbbr : RT @ashfordbbr: voglio quello che tu non mi mostri, i tuoi demoni e tutti i tuoi mostri ciò che pensi quando resti nuda tutti i dubbi su cu… - Nino14154469 : RT @Nino14154469: Sei nuda in ogni forma difronte alla mia voglia non c'è vergogna, ti mostri al mio pensiero con tutta la passione e il de… - Nino14154469 : Sei nuda in ogni forma difronte alla mia voglia non c'è vergogna, ti mostri al mio pensiero con tutta la passione e… - giuliapzt : Voglio quello che tu non mi mostri, i tuoi demoni e tutti i tuoi mostri Ciò che pensi quando resti nuda - emotjons : RT @softglxm: Voglio quello che tu non mi mostri i tuoi demoni e tutti i tuoi mostri, ciò che pensi quando resti nuda, tutti i dubbi su cui… -

Ultime Notizie dalla rete : mostri nuda Wanda Nara minaccia azioni legali contro Luciana Littizzetto per il... - News Striscia la notizia Wanda Nara nuda sotto la doccia: spunta un dettaglio piccante

Wanda Nara non perde occasione per mettere in mostra le sue forme mozzafiato. Nonostante lo screzio con Luciana Littizzetto dei giorni scorsi, è tornata ad accendere la fantasia dei suoi follower, pos ...

Sweet Home, recensione: chi sono i veri mostri?

Sweet Home è una serie horror che si configura come ben più del solito show con gli zombi. Critica sociale e temi delicati sono sempre in gran rilievo.

Wanda Nara non perde occasione per mettere in mostra le sue forme mozzafiato. Nonostante lo screzio con Luciana Littizzetto dei giorni scorsi, è tornata ad accendere la fantasia dei suoi follower, pos ...Sweet Home è una serie horror che si configura come ben più del solito show con gli zombi. Critica sociale e temi delicati sono sempre in gran rilievo.