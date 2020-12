Striscia la Notizia, tapiro per Belen Rodriguez “Più di un fidanzato”: Staffelli in imbarazzo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un vero e proprio record per Belen Rodriguez. La nota showgirl argentina ha collezionato ben 29 tapiri, l’ultimo dei quali consegnato da Valerio Staffelli nel corso della recente puntata di Striscia la Notizia andata in onda ieri sera 23 dicembre. Era il 2008 quando la Rodriguez stringeva tra le mani il suo primo tapiro d’oro … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un vero e proprio record per. La nota showgirl argentina ha collezionato ben 29 tapiri, l’ultimo dei quali consegnato da Valerionel corso della recente puntata dilaandata in onda ieri sera 23 dicembre. Era il 2008 quando lastringeva tra le mani il suo primod’oro … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

