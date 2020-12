PonyU | la start-up napoletana delle consegne urbane sfonda il tetto dei 2 mln di consegne

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Un corriere espresso urbano evoluto per gestire in modo efficace e totalmente automatizzato la logistica dell’ultimo miglio e dare una mano al commercio di prossimità:, che oggi è operativa in 27 città su tutto il territorio nazionale, ha effettuato oltre 2 milioni didal 2015, da quando è operativa. “L’ultimo miglio – afferma Luigi Strino, uno degli ideatori dellaup con sede a Napoli e Milano – rappresenta la parte più importante di tutto il processo di consegna a domicilio perché è l’interfaccia del mittente con il cliente finale. Migliore è il servizio, maggiore è la soddisfazione di chi acquista, vedendosi recapitare in tempi brevi e in modo accurato l’ordine: non a caso, tra le prime cinque ragioni che fanno desistere da un acquisto online c’è l’impossibilità di scegliere i tempi di consegna. ...