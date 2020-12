Permessi sindacali, fino a 12 giorni in tutto l’anno scolastico. Nota (Di giovedì 24 dicembre 2020) Nota del ministero dell'Istruzione n. 27832 del 21 dicembre 2020 riguardante i Permessi sindacali nel periodo compreso tra 1 settembre 2020 e 31 agosto 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 24 dicembre 2020)del ministero dell'Istruzione n. 27832 del 21 dicembre 2020 riguardante inel periodo compreso tra 1 settembre 2020 e 31 agosto 2021. L'articolo .

yuna_hikari : RT @DomaniGiornale: I permessi sindacali per alcuni piloti pesano più di 5mila euro al mese. Dal segretario Cgil a quello Uil, sono tanti i… - gdm34888018 : RT @DomaniGiornale: I permessi sindacali per alcuni piloti pesano più di 5mila euro al mese. Dal segretario Cgil a quello Uil, sono tanti i… - EzioRocchiBalbi : RT @DomaniGiornale: I permessi sindacali per alcuni piloti pesano più di 5mila euro al mese. Dal segretario Cgil a quello Uil, sono tanti i… - ArgentonViviana : RT @DomaniGiornale: I permessi sindacali per alcuni piloti pesano più di 5mila euro al mese. Dal segretario Cgil a quello Uil, sono tanti i… - RobertoPorta7 : RT @DomaniGiornale: I permessi sindacali per alcuni piloti pesano più di 5mila euro al mese. Dal segretario Cgil a quello Uil, sono tanti i… -

Ultime Notizie dalla rete : Permessi sindacali Guida permessi retribuiti e non retribuiti La Legge per Tutti Doccia gelata per gli addetti alla rimozione-macerie

Doccia gelata per gli 11 lavoratori di Vus, assunti per la gestione delle macerie del terremoto. Martedì sera una telefonata e ieri mattina i cancelli chiusi: per loro il contratto, che sarebbe comunq ...

Milleproroghe: stato emergenza e smartworking (con figli under 14) fino al 31 marzo

slittamento che si porta dietro numerosi altri provvedimenti a cominciare dallo smart working ancora permesso (senza accordi sindacali) per chi ha figli sotto i 14 anni, fino alla possibilità di ...

Doccia gelata per gli 11 lavoratori di Vus, assunti per la gestione delle macerie del terremoto. Martedì sera una telefonata e ieri mattina i cancelli chiusi: per loro il contratto, che sarebbe comunq ...slittamento che si porta dietro numerosi altri provvedimenti a cominciare dallo smart working ancora permesso (senza accordi sindacali) per chi ha figli sotto i 14 anni, fino alla possibilità di ...