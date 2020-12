Palermo | trovata una manta gigatesca | pesa 450 chili | recuperata con una gru

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Una gigantesca, dal peso di oltre 450, è statasenza vita a, arenata alla Cala. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco con una gru per riuscire a sollevare la carcassa e portarla via, come si vede dalle immagini pubblicate su Facebook da Italo Tripi. Ancora non si conoscono i motivi che hanno causato la morte dell’animale, dal momento che è solito prediligere le acque pulite e molto profonde, motivo per cui non è molto presente nei nostri mari. Le ipotesi più probabili al momento sono che si sia smarrita o arenata nel tentativo di inseguire una preda, oppure che fosse malata: saranno gli esami degli esperti dell’istituto zooprofilattico dia chiarirlo. Unaalla Cala questa sera Pubblicato da Italo Tripi su Mercoledì 23 dicembre ...