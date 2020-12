Muore a 52 anni in un incidente stradale | oggi la notizia che rende orgogliosa tutta la famiglia di Luca | “Sei sempre stato un grande”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Tre persone riceveranno nei prossimi giorni il cuore, il fegato e i reni diTesser, ottenendo una nuova speranza di vita nel dolore della malattia. Un atto d’amore che proprio in concomitanza del Natale va a realizzare l’esplicito desiderio del 52enne morto venerdì dopo un grave, e che la suaha voluto portare avanti nella memoria dell’amore per gli altri che hacontraddistinto. “Ci hanno chiesto se acconsentivamo. Non abbiamo avuto dubbi: lui l’avrebbe fatto senza pensarci” ha spiegato commosso il fratello Davide. Ora la comunità di Asolo dove il 52enne viveva da vent’e quella di Contea di Montebelluna, dove era nato e cresciuto, attendono la data dei funerali. L’ultimo saluto si svolgerà la settimana prossima in ...