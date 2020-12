Make up di Natale | tutti i consigli per occhi e labbra scintillanti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Non c’è niente di più bello ache sfoggiare unup brillante e luminoso! Vediamo insieme come realizzarlo! Finalmente è arrivata una delle feste più apprezzate da. Le cene coi parenti, le serate con gli amici e con le persone che tornano a casa per trascorrere questi giorni insieme! Si mangia, si preparano grandi regali e si organizzano le vacanze, ma una cosa è certa… ilup è il protagonista per sedurre ed incantare nelle fredde sere d’inverno! In questo articolo, vi presenteremo 5 look irresistibili che stravolgeranno le vostre vacanze natalizie! Curiose? Iniziamo!up di: i nostrida non perdere! 1. Truccooriginale con l’eye liner rosso Se siete alla ricerca di unup originale e ...