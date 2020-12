“La gratitudine di essere tuoi figli è molto più forte del dolore che ora ci sta soffocando” | lo struggente messaggio di Valerio Scanu

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Abbiamo scritto solo ieri della tragedia che ha colpito il cantante sardo. Il cantante trionfatore del Festival di Sanremo del 2010 con ‘Per tutte le volte che…’ è uno dei tanti, troppi italiani che hanno dovuto dire addio ad un proprio caro per colpa del maledetto covid. Nel caso di, la malattia che ha sconvolto il mondo durante il 2020 ha portato via il padre. LEGGI ANCHE => Covid-19, muore il papà di. Era ricoverato da un mese e mezzo A ‘Storie Italiane’,aveva raccontato: “È andato in ospedale con le sue gambe, dopo il tampone era positivo. Aveva il casco per respirare. Avevamo notizia tramite mia madre. Appena dopo i primi sintomi, una prima febbriciattola, mia madre lo ha isolato in una casetta sotto la nostra. Non ...