Iss: 'Rt sopra 1 solo in Molise-Veneto Limitare numero invitati al cenone' (Di giovedì 24 dicembre 2020) 'Instabilità e transizione '. Sono le due parole chiave per descrivere la fase a livello nazionale utilizzate dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza , nel ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 dicembre 2020) 'Instabilità e transizione '. Sono le due parole chiave per descrivere la fase a livello nazionale utilizzate dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza , nel ...

Affaritaliani : Covid, Iss: 'Indice Rt sale a 0,90. Il Veneto unica regione sopra 1' - franser_real : Report Iss, l'indice Rt sale a 0,90: 'Elevata l'incidenza in Veneto' - anto_galli4 : Ma chi ci crede!!!! Ps: non è per caso che in Veneto hanno fatto il vaccino anti influenzale a tappeto...chiedo ??..… - itsmatthewbrain : Mi confermate che stiamo sopra al Par'iss San Gennar, alla lazzie e alla Dea de sto cazzo? O siamo ancora da zona s… - matteo_rivi : @jacopo_iacoboni Semplice, hanno fatto morire una caterva di anziani nelle rsa, la media dei decessi covid positivi… -