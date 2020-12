"Il virus? Non è preoccupante in sé, ma solo quando...". Tutto vero, cosa esce di bocca ad Arcuri: un vergognoso disastro (Di giovedì 24 dicembre 2020) In che mani siamo? Anche, nostro malgrado, in quelle di Domenico Arcuri, il "commissario a Tutto". E reginetto di gaffe. L'ultima, sconcertante, nel corso di una conferenza stampa per aggiornare il Paese sull'emergenza-coronavirus. E il commissario straordinario è riuscito ad affermare quanto segue: "Il virus in sé non è preoccupante, lo diventa quando attacca il corpo di una persona". Sogno o son desto? Tutto vero, siamo sveglissimi: Arcuri ha spiegato agli italiani che il coronavirus è pericoloso quando colpisce gli uomini. Non pago, ha aggiunto: "E lo diventa particolarmente quando attacca il corpo di una persona fragile, e purtroppo anche questo lo abbiamo imparato tutti: 70mila ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) In che mani siamo? Anche, nostro malgrado, in quelle di Domenico, il "commissario a". E reginetto di gaffe. L'ultima, sconcertante, nel corso di una conferenza stampa per aggiornare il Paese sull'emergenza-corona. E il commissario straordinario è riuscito ad affermare quanto segue: "Ilin sé non è, lo diventaattacca il corpo di una persona". Sogno o son desto?, siamo sveglissimi:ha spiegato agli italiani che il coronaè pericolosocolpisce gli uomini. Non pago, ha aggiunto: "E lo diventa particolarmenteattacca il corpo di una persona fragile, e purtroppo anche questo lo abbiamo imparato tutti: 70mila ...

