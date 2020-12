I film di Natale vi commuovono? Provate questi videogiochi (con i fazzoletti accanto) (Di giovedì 24 dicembre 2020) Senza un film di Natale che tira fuori i buoni sentimenti non è davvero Natale. Diciamocelo. Sì, anche voi che passate l'anno a giocare con gli sparatutto, che senza la dose di kill quotidiani non vi sentite a posto, che il Doom Slayer in confronto a voi è una pecorella smarrita. Sì, proprio voi. Lo so che più o meno segretamente il 24 o il 25 dicembre vi mettete sotto il plaid e sfogliate gli elenchi dei film di Natale da vedere, romantici o commedie che siano. Bene, se cercate titoli da lacrimuccia per passare degnamente le feste, qui trovate alcuni titoli di bellissimi videogiochi con una storia particolarmente triste o commovente o emozionante. Buon viaggio! Old Man's Journey Old Man's Journey Un anziano signore riceve una lettera. E decide di partire per un'avventura tra i ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 24 dicembre 2020) Senza undiche tira fuori i buoni sentimenti non è davvero. Diciamocelo. Sì, anche voi che passate l'anno a giocare con gli sparatutto, che senza la dose di kill quotidiani non vi sentite a posto, che il Doom Slayer in confronto a voi è una pecorella smarrita. Sì, proprio voi. Lo so che più o meno segretamente il 24 o il 25 dicembre vi mettete sotto il plaid e sfogliate gli elenchi deidida vedere, romantici o commedie che siano. Bene, se cercate titoli da lacrimuccia per passare degnamente le feste, qui trovate alcuni titoli di bellissimicon una storia particolarmente triste o commovente o emozionante. Buon viaggio! Old Man's Journey Old Man's Journey Un anziano signore riceve una lettera. E decide di partire per un'avventura tra i ...

WeCinema : Week end col cinema: con il ritorno dei Moschettieri, la liturgia delle Feste è fatta di classici da 'È arrivata la… - O_Rigoli : Per me #DieHard NON è un “film di Natale”, ma un film ambientato durante le festività di Natale e fatto uscire nel… - AdamantinaCecia : @Massimo20_IT @amnestyitalia @chetempochefa @repubblica Film stupendo di cui conservo il DVD. In questo natale balo… - SoloNapoli5 : @realvarriale @Inter Buon Natale anche a te e famiglia. PS se le storie di Natale se fossero come nei film cioè a l… - erykaluna : @erikafm282 Vai oggi ho il mio film di Natale e ti penserò ??????buona vigilia cara! -

Ultime Notizie dalla rete : film Natale Il meglio del Natale al cinema, da vedere a casa ANSA Nuova Europa Mattino 5 interrotto: Federica Panicucci pronta per la prima serata

Concerto di Natale Canale 5 stasera, gli ospiti di Federica Panicucci Per il secondo anno consecutivo Federica Panicucci conduce il Concerto di Natale, ...

Gli auguri dal Teatro Repower di Milano e dal cast di “Grease”!

18 voci che non vedono l’ora di poter tornare a cantare insieme si sono riunite per interpretare “sotto l’albero” un grande classico delle canzoni di Natale: il cast di “ Grease “, il musical di Compa ...

Concerto di Natale Canale 5 stasera, gli ospiti di Federica Panicucci Per il secondo anno consecutivo Federica Panicucci conduce il Concerto di Natale, ...18 voci che non vedono l’ora di poter tornare a cantare insieme si sono riunite per interpretare “sotto l’albero” un grande classico delle canzoni di Natale: il cast di “ Grease “, il musical di Compa ...