Gattuso e la miastenia all'occhio: cosa è, sintomi e come si cura (Di giovedì 24 dicembre 2020) una malattia autoimmune, mi è venuta per la terza volta. Ma passerà. L'occhio andrà al suo posto. Tornerò più bello" . La solita grinta di Gattuso viene fuori soprattutto nei momenti più complicati, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 dicembre 2020) una malattia autoimmune, mi è venuta per la terza volta. Ma passerà. L'andrà al suo posto. Tornerò più bello" . La solita grinta diviene fuori soprattutto nei momenti più complicati, ...

SkySport : Gattuso: 'Ho la miastenia. Ai giovani dico di non nascondersi' - CDF_cl : El duro Gennaro Gattuso promete batalla contra la miastenia - infoitsport : Gattuso e la miastenia all'occhio: cosa è, sintomi e come si cura - Giornaleditalia : Rino Gattuso sulla sua malattia: 'Soffro di miastenia e vedere doppio è una grossa difficoltà' - enrydamy : RT @Adnkronos: #Gattuso: 'Soffro di #miastenia ma tranquilli non muoio...' -