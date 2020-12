Fiumicino | vendono ‘botti’ ai minorenni | sequestrati 480 kg di fuochi pirotecnici

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Gli agenti di Polizia del commissariato, diretto da Somma Catello, durante i servizi volti alla repressione della vendita di manufattihanno sequestrato 480 kg. di. A far scattare l’accertamento dei poliziotti all’interno di un negozio diè stata la segnalazione tramite NUE 112 di alcuni minori che esplodevano botti in strada. Quando i poliziotti hanno scoperto che ierano stati acquistati in un vicino esercizio commerciale è scattata la perquisizione. I controlli Sugli scaffali gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 180 kg di materiale esplodente, ben oltre il limite consentito che è di 50 kg. Nel vicino magazzino poi, stipati vicino a materiale infiammabile, quali luci decorative, buste di carta, buste in plastica, hanno ...