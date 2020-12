Cristina D’Avena, spunta un vecchissimo video: il ‘particolare’ non è sfuggito (Di giovedì 24 dicembre 2020) E’ spuntato un video ricordo di Cristina D’Avena davvero incredibile: notate anche voi quel particolare? Un utente le ha scritto così… Cantante, attrice e conduttrice televisiva: Cristina D’Avena è uno dei personaggi più noti in Italia, famosa grazie alle incredibili sigle dei cartoni animati. L’infanzia di tantissime persone ha avuto la voce di Cristina D’Avena L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 24 dicembre 2020) E’to unricordo didavvero incredibile: notate anche voi quel particolare? Un utente le ha scritto così… Cantante, attrice e conduttrice televisiva:è uno dei personaggi più noti in Italia, famosa grazie alle incredibili sigle dei cartoni animati. L’infanzia di tantissime persone ha avuto la voce diL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

_PuntoZip_ : Oggi in TV: Su Rai1, Natale in compagnia dello “Zecchino d’Oro” – Doppio appuntamento con il Coro dell’Antoniano in… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Su Rai1, Natale in compagnia dello “Zecchino d’Oro” – Doppio appuntamento con il Coro dell’Antoniano in… - LorisDeluxe : Cristina D’Avena e i tuoi amici in TV 5 (1991) - LorisDeluxe : Cristina D'Avena con i tuoi amici in TV (1987) - LorisDeluxe : Cristina D'Avena - Le Più Belle Canzoni D'Amore #CD1 -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina D’Avena Staycation? No, grazie. L'estate 2020 e il turismo di prossimità www.ilsudonline.it