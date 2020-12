Coronavirus: indice Rt sopra 1 solo in due regioni. "A Natale importante numero invitati" (Di giovedì 24 dicembre 2020) L 'indice Rt di trasmissibilità del Coronavirus è superiore a "1" solo in Veneto e Molise. Lo rivela Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa al ministero della Salute, parlando dell'analisi del ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) L 'Rt di trasmissibilità delè superiore a "1"in Veneto e Molise. Lo rivela Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa al ministero della Salute, parlando dell'analisi del ...

fanpage : In Campania l’indice di trasmissibilità del Coronavirus Rt è 0,65: è il più basso d’Italia - zazoomblog : Indice Rt allarme per Veneto e Molise: coronavirus il punto di Giovanni Rezza - #Indice #allarme #Veneto #Molise: - Affaritaliani : Covid, Iss: 'Indice Rt sale a 0,90. Il Veneto unica regione sopra 1' - Open_gol : Preoccupa il Veneto - FrancescaLupo15 : E non te le fai 2 domande, brutta merda? Non ti dimetti per la vergogna? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus indice Coronavirus: indice Rt sopra 1 solo in due regioni. "A Natale importante numero invitati" Quotidiano.net Coronavirus Marche bollettino Covid 24 dicembre: i dati di oggi

Ancona, 24 dicembre 2020 - Sono in leggero calo i contagi da Coronavirus nelle Marche ... sono evidenze che dimostrino una maggiore potenza della carica virale. Il suo indice di contagiosità sarebbe ...

Coronavirus: indice Rt sopra 1 solo in due regioni. "A Natale importante numero invitati"

Roma, 24 dicembre 2020 - L'indice Rt di trasmissibilità del Coronavirus è superiore a "1" solo in Veneto e Molise. Lo rivela Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa al ministero della Salute, p ...

Ancona, 24 dicembre 2020 - Sono in leggero calo i contagi da Coronavirus nelle Marche ... sono evidenze che dimostrino una maggiore potenza della carica virale. Il suo indice di contagiosità sarebbe ...Roma, 24 dicembre 2020 - L'indice Rt di trasmissibilità del Coronavirus è superiore a "1" solo in Veneto e Molise. Lo rivela Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa al ministero della Salute, p ...