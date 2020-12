Ciclismo | il calendario 2021 | tutte le date più importanti di Grandi Giri e Classiche

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Mancano ormai poche settimane al termine del 2020 e il mondo delsu strada guarda già con grande attesa alla stagioneper la quale l’Unione Ciclistica Internazionale ha già stilato ilcompleto. Per la categoria uomini Elite sono oltre 380 gli eventi in programma, per una stagione che dovrebbe tornare a“normali” dopo il caos generato dalla pandemia da Covid-19. Ecco quindi che dopo gli impegni di gennaio e febbraio tra America del Sud e Asia, il grandedovrebbe sbarcare in Europa con la Strade Bianche di inizio marzo. L’appuntamento toscano è ormai da anni considerato come vero inizio delle ostilità per i big, per poi fare spazio nel giro di pochi giorni a Parigi-Nizza, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo. Aprile tornerà ad essere il mese delle ...