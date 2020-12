Briatore su Naomi Campell | “Come lei nessuna”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Flaviotorna a parlare dell’ex fidanzata, spendendo per lei soltanto parole d’affetto. I due sono stati insieme per cinque anni a cavallo tra il vecchio ed il nuovo millennio, occupando le prime pagine dei tabloid dell’epoca. Tra sfilate di moda e liti furiose a bordo di sontuosi yacht, i due furono una delle coppie più chiacchierate al mondo. Ma vediamosono oggi i rapporti tra l’imprenditore e la ‘Venere Nera’. Cosa c’è ancora oggi tra Flavio? Dalle parole che Flavio ha speso per lei durante un’intervista al settimanale Chi, ad oggi tra i due sembra esserci una fortissima amicizia. “Se io oggi alle due di notte dovessi aver bisogno di lei per un qualsiasi motivo, so che risponderebbe al telefono subito. ...