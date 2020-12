5 serie perfette per essere recuperate a Natale 2020, da Ted Lasso a Normal People (Di giovedì 24 dicembre 2020) Quest’anno più che mai, il Natale è l’occasione giusta per mettersi alla prova nella gloriosa disciplina della maratona televisiva. Nonostante le tante cancellazioni, i rinvii e le sospensioni dovute alla pandemia di Covid-19, infatti, il 2020 ha regalato più di una gioia agli appassionati di serie tv. Tra le tante nuove uscite degli ultimi 12 mesi, abbiamo quindi pensato a 5 serie perfette per essere recuperate a Natale 2020. Vediamole subito. Ted Lasso (Apple TV+) Un coach di football americano sorvola l’Atlantico per stabilirsi a Londra e allenare una squadra di calcio, pur non conoscendone alcuna regola. Da questa semplice, chiaramente fallimentare premessa prende le mosse Ted Lasso, una ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Quest’anno più che mai, ilè l’occasione giusta per mettersi alla prova nella gloriosa disciplina della maratona televisiva. Nonostante le tante cancellazioni, i rinvii e le sospensioni dovute alla pandemia di Covid-19, infatti, ilha regalato più di una gioia agli appassionati ditv. Tra le tante nuove uscite degli ultimi 12 mesi, abbiamo quindi pensato a 5per. Vediamole subito. Ted(Apple TV+) Un coach di football americano sorvola l’Atlantico per stabilirsi a Londra e allenare una squadra di calcio, pur non conoscendone alcuna regola. Da questa semplice, chiaramente fallimentare premessa prende le mosse Ted, una ...

_diana87 : Qualche consiglio sulle serie tv da guardare a Natale: le trovate su Netflix, Amazon e Now TV - Notiziedi_it : 10 serie tv perfette per Natale 2020 da vedere su Netflix, Amazon e Now TV - TheRealLestan : @disinformatico C'ho questa convinzione che film e serie perfette siano immuni da spoiler. Però quelle 'solo' molt… - nmizdmr : le scene sono perfette per questa canzone..questa storia d’amore è davvero forte,questa serie manda un altro messag… - malakaii_ : @ehymarty sono le serie tv perfette per l’inverno -

Ultime Notizie dalla rete : serie perfette 5 serie perfette per essere recuperate a Natale 2020 OptiMagazine Ecco la Top 11 di Serie B dopo la 14esima giornata

Dopo la 14^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di ... Fin dalle prime battute è pericoloso con i suoi inserimenti senza palla, tempi perfetti sul finire di prima frazione per ...

Serie A, Milan-Lazio 3-2: Pioli fa festa con Hernandez al 93'

Il Milan ha battuto 3-2 la Lazio nella 14.a giornata di Serie A, chiudendo in testa alla classifica il 2020. Partita intensa e ricca di ribaltoni con i rossoneri avanti di due gol già al 17' per il co ...

Dopo la 14^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di ... Fin dalle prime battute è pericoloso con i suoi inserimenti senza palla, tempi perfetti sul finire di prima frazione per ...Il Milan ha battuto 3-2 la Lazio nella 14.a giornata di Serie A, chiudendo in testa alla classifica il 2020. Partita intensa e ricca di ribaltoni con i rossoneri avanti di due gol già al 17' per il co ...