VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI DI SICUREZZA | IL 24 DICEMBRE ADDETTI IN SCIOPERO PER IL CONTRATTO ANCHE A LECCE

UnioneSarda : #Sardegna - Protesta della vigilanza privata: quattromila lavoratori sardi incrociano le braccia - danilocormons : RT @FilcamsCgil: ?????? Sono ovunque intorno a noi, spesso invisibili. Sono senza CCNL, scaduto da 5 anni. ?? Il 24 dicembre oltre 100mila lav… - ekuonews : Vigilanza privata e servizi fiduciari, sindacati: nessun adeguamento salariale né tutele ai lavoratori. Sciopero il… - riviera24 : Vigilanza privata e servizi di sicurezza, contratto di lavoro scaduto da 57 mesi: il 24 dicembre sciopero in Liguria - mircobotteghi : RT @FilcamsCgil: ?????? Sono ovunque intorno a noi, spesso invisibili. Sono senza CCNL, scaduto da 5 anni. ?? Il 24 dicembre oltre 100mila lav… -

Vigilia di protesta e rivendicazione per i lavoratori e le lavoratrici della vigilanza privata e gli addetti alla sicurezza. I 54 mesi di trattative non sono stati sufficienti per arrivare all’accordo ...Sarà una vigilia di protesta e rivendicazione, per i lavoratori e le lavoratrici della vigilanza privata e gli addetti alla sicurezza.