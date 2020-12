Variante inglese, il Governo apre ai rientri dal Regno Unito: le regole da rispettare (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nei giorni scorsi si è parlato tanto di Variante inglese del Covid e subito l’Italia ha espresso l’intenzione di bloccare i voli dal Regno Unito, nel tentativo di tenere sotto controllo la situazione in una fase di per sé già molto delicata con i contagi legati al Coronavirus che continuano a aumentare nonostante le misure restrittive delle ultime settimane. Ma adesso il Governo apre ai rientri dal Regno Unito. Il Ministro Di Maio ha infatti firmato l’ordinanza per chi rientra dalla Gran Bretagna fissando alcune regole ben precise da osservare una volta messo piede su territorio tricolore e che consentono però a chi aveva in mente di tornare in Italia per le festività di farlo. L’ordinanza firmata da Di Maio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nei giorni scorsi si è parlato tanto didel Covid e subito l’Italia ha espresso l’intenzione di bloccare i voli dal, nel tentativo di tenere sotto controllo la situazione in una fase di per sé già molto delicata con i contagi legati al Coronavirus che continuano a aumentare nonostante le misure restrittive delle ultime settimane. Ma adesso ilaidal. Il Ministro Di Maio ha infatti firmato l’ordinanza per chi rientra dalla Gran Bretagna fissando alcuneben precise da osservare una volta messo piede su territorio tricolore e che consentono però a chi aveva in mente di tornare in Italia per le festività di farlo. L’ordinanza firmata da Di Maio ...

