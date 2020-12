Variante Covid | Oms | “È più trasmissibile dai bambini”

Leggi su inews24

(Di mercoledì 23 dicembre 2020), secondo un primo report da parte dell’Oms pare che sia piùda giovani eLa scorsa domenica, una nuovarilevata in Gran Bretagna ha fatto scattare l’allarme in tutto il mondo. La mutazione genetica del virus avrebbe causato un aumento della contagiosità pari al 70-80%, pur non essendo comunque L'articolo proviene da Inews.it.