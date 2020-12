Valerio Scanu in lutto: è morto, l’ultimo saluto pieno di dolore (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. lutto tremendo per Valerio Scanu che sta vivendo ore di grande dolore: è infatti morta una persona per lui davvero molto speciale. Grave lutto per Valerio Scanu che come ha raccontato a Storie Italiane ha perso purtroppo il suo amato padre a causa del Covid. Una bruttissima notizia per lui che ha avuto modo di Leggi su youmovies (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.tremendo perche sta vivendo ore di grande: è infatti morta una persona per lui davvero molto speciale. Graveperche come ha raccontato a Storie Italiane ha perso purtroppo il suo amato padre a causa del Covid. Una bruttissima notizia per lui che ha avuto modo di

Valerio_Scanu : quando ero all’isola,in Honduras,e volevo abbandonare,sentire mio padre dallo studio dire che andava tutto bene mi… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Valerio Scanu in lutto, il papà morto di Covid a 64 anni - PupiaTv : Valerio Scanu, il padre muore per Covid - - leggoit : Valerio Scanu in lutto, il papà morto di Covid a 64 anni - robertopontillo : RT @fanpage: Ultim'ora È morto il padre di Valerio Scanu. -