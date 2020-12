V-Day, un uomo e una donna i primi operatori sanitari vaccinati all’Azienda Moscati (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSaranno un uomo e una donna, domenica prossima, giorno del V-Day, i primi operatori sanitari dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino a essere vaccinati contro il Coronavirus. Si tratta di Mariangela Raimondo, 40enne dirigente medico dell’Unità Operativa di Medicina Interna specializzato in Reumatologia e assegnato al Covid Hospital, e Modestino Matarazzo, 45enne infermiere dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione e referente infermieristico della terapia intensiva Covid. La somministrazione del vaccino anti Covid-19 della Pfizer-BioNTech sarà effettuata in ampi locali all’interno della Città Ospedaliera da tre équipe multidisciplinari, coordinate dall’Unità Operativa di Medicina Preventiva. Come predisposto dall’Unità di Crisi della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSaranno une una, domenica prossima, giorno del V-Day, idell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino a esserecontro il Coronavirus. Si tratta di Mariangela Raimondo, 40enne dirigente medico dell’Unità Operativa di Medicina Interna specializzato in Reumatologia e assegnato al Covid Hospital, e Modestino Matarazzo, 45enne infermiere dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione e referente infermieristico della terapia intensiva Covid. La somministrazione del vaccino anti Covid-19 della Pfizer-BioNTech sarà effettuata in ampi locali all’interno della Città Ospedaliera da tre équipe multidisciplinari, coordinate dall’Unità Operativa di Medicina Preventiva. Come predisposto dall’Unità di Crisi della ...

