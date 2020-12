Udinese, Gotti: “Il Benevento aveva più energie di noi, dispiace interrompere la serie utile” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha parlato coi giornalisti dopo la sconfitta interna per 2-0 contro il Benevento: ecco le sue dichiarazioni. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’Udinese Luca Gotti dopo la sconfitta per 2-0 con il Benevento. “La sconfitta è un dispiacere perché interrompe una bella striscia di risultati, i nostri avversari avevano più L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il tecnico dell’Lucaha parlato coi giornalisti dopo la sconfitta interna per 2-0 contro il: ecco le sue dichiarazioni. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’Lucadopo la sconfitta per 2-0 con il. “La sconfitta è unre perché interrompe una bella striscia di risultati, i nostri avversarino più L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

