Uccise a colpi di pistola la sua ex moglie e ferì la figlia di lei: condannato a 30 anni di carcere Nicola Cirillo separato dalla vittima da 5 anni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È stato condannato a 30 anni di carcere Nicola Cirillo, il 58enne che lo scorso 10 giugno, a Volvera, in provincia di Torino, Uccise l’ex moglie Cristina Messina, 54 anni, e ferì gravemente la figlia della donna, Giusy, 28 anni, a colpi di pistola. La coppia era separata da cinque anni. La Corte d’assise di Torino ha applicato le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e del precedente vincolo di convivenza, ma ha anche concesso le attenuanti generiche, compensando quindi le aggravanti. A giugno, qualche ora dopo il delitto, era stato lo stesso Cirillo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È statoa 30di, il 58enne che lo scorso 10 giugno, a Volvera, in provincia di Torino,l’exCristina Messina, 54, egravemente ladella donna, Giusy, 28, adi. La coppia era separata da cinque. La Corte d’assise di Torino ha applicato le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e del precedente vincolo di convivenza, ma ha anche concesso le attenuanti generiche, compensando quindi le aggravanti. A giugno, qualche ora dopo il delitto, era stato lo stessoa ...

La Corte d’assise di Torino ha condannato a 30 anni di carcere Nicola Cirillo, il 58enne che lo scorso 10 giugno, a Volvera, uccise l’ex moglie Cristina Messina e ferì gravemente la figliastra Giusy a ...

