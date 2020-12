“Troppi errori nella pandemia”: 500 parenti delle vittime di Covid chiedono al governo di essere risarciti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Oltre 500 parenti delle vittime del Covid hanno deciso di passare all’azione, depositando in tribunale, a Roma, un atto di citazione che chiama chiama in causa la presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero della Salute e la Regione Lombardia per gli errori commessi e l’impreparazione mostrata al momento dell’esplosione della pandemia in Italia. L’ennesima conferma di come la narrativa trionfale del governo, quella che dipingeva il nostro Paese come un “modello per il resto del mondo”, fosse in realtà completamente falsa. Le famiglie che hanno deciso di chiedere il risarcimento sono residenti principalmente nelle zone più colpite dal virus durante la prima ondata di Coronavirus: Bergamo, Brescia, Milano, Monza e Brianza, Como, Varese, Cremona, Lodi, ma anche ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Oltre 500delhanno deciso di passare all’azione, depositando in tribunale, a Roma, un atto di citazione che chiama chiama in causa la presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero della Salute e la Regione Lombardia per glicommessi e l’impreparazione mostrata al momento dell’esplosione dellain Italia. L’ennesima conferma di come la narrativa trionfale del, quella che dipingeva il nostro Paese come un “modello per il resto del mondo”, fosse in realtà completamente falsa. Le famiglie che hanno deciso di chiedere il risarcimento sono residenti principalmente nelle zone più colpite dal virus durante la prima ondata di Coronavirus: Bergamo, Brescia, Milano, Monza e Brianza, Como, Varese, Cremona, Lodi, ma anche ...

News in tempo reale - Le notizie e i video di politica, cronaca, attualità, sport della provincia di Crotone e della Calabria

News in tempo reale - Le notizie e i video di politica, cronaca, attualità, sport della provincia di Crotone e della Calabria