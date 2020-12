Terremoto in Sicilia: le immagini video della scossa avvertita in tutta la regione (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La scossa avvertita in tutta la regione ha provocato momenti di panico tra la popolazione. Gente in strada e paura. Terremoto SiciliaUna scossa violenta, che ha lasciato gli abitanti della regione nel panico. Forte, secca, avvertita in tutto il territorio Siciliano. Inaspettata, perchè è chiaro che nonostante gli avvertimenti delle ultime settimane, con scosse praticamente su tutto il territorio nazionale non ci si aspetta che la prossima possa toccare proprio la tua regione, o addirittura la tua città. La paura è stata molta, anche se per fortuna non si sono registrati danni a strutture o ferimenti. Nei giorni scorsi ha tremato la Lombardia, l’Emilia Romagna, la ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lainlaha provocato momenti di panico tra la popolazione. Gente in strada e paura.Unaviolenta, che ha lasciato gli abitantinel panico. Forte, secca,in tutto il territoriono. Inaspettata, perchè è chiaro che nonostante gli avvertimenti delle ultime settimane, con scosse praticamente su tutto il territorio nazionale non ci si aspetta che la prossima possa toccare proprio la tua, o addirittura la tua città. La paura è stata molta, anche se per fortuna non si sono registrati danni a strutture o ferimenti. Nei giorni scorsi ha tremato la Lombardia, l’Emilia Romagna, la ...

rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di una decina di secondi e di #magnitudo 4.6 è stata avvertita alle 21.27 nella Sicilia… - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Sicilia - Corriere : Terremoto in Sicilia, forte scossa di magnitudo 4.6 in costa Ragusana - rainbowslover_ : RT @Radio1Rai: ?? #Terremoto in #Sicilia L'Ingv rettifica la magnitudo, ricalcolata in 4.4. La scossa, registrata alle 21.27 con epicentro… - ArmandaGelsomin : RT @fanpage: #Terremoto, nessuna correlazione con l'Etna, parla l'esperto -