Ora il vinile piace più di Spotify (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dati per morti, per i dischi oggi il vento è cambiato. Vendono più dei cd. È in corso una rivoluzione: da un lato il popolo under 30, streaming dipendente con un ascolto distratto e veloce fatto di skip continui tra i brani, dall'altro il pubblico adulto che opta per la puntina, il fruscio e si gode un intero Lp con un rito quasi religioso. I migliori giradischi in commercio Ammassati in anonime scatole di cartone nelle cantine e nei box di mezzo mondo, simbolo e testimonianza di un vetusto mondo analogico surclassato dall'avvento del digitale. Nel 2005 la gloriosa epopea del vinile e dei giradischi era a un punto di non ritorno: vendite negli store ridotte al minimo e inevitabile chiusura su scala globale di tutte le aziende che per cinquant'anni avevano stampato milioni e milioni di 33 e 45 giri. Quindici anni dopo, la storia da raccontare è un'altra ed è ... Leggi su panorama (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dati per morti, per i dischi oggi il vento è cambiato. Vendono più dei cd. È in corso una rivoluzione: da un lato il popolo under 30, streaming dipendente con un ascolto distratto e veloce fatto di skip continui tra i brani, dall'altro il pubblico adulto che opta per la puntina, il fruscio e si gode un intero Lp con un rito quasi religioso. I migliori giradischi in commercio Ammassati in anonime scatole di cartone nelle cantine e nei box di mezzo mondo, simbolo e testimonianza di un vetusto mondo analogico surclassato dall'avvento del digitale. Nel 2005 la gloriosa epopea dele dei giradischi era a un punto di non ritorno: vendite negli store ridotte al minimo e inevitabile chiusura su scala globale di tutte le aziende che per cinquant'anni avevano stampato milioni e milioni di 33 e 45 giri. Quindici anni dopo, la storia da raccontare è un'altra ed è ...

hazsbreathe : oggi le mie amiche mi hanno regalato un altro vinile e io ora ho voglia di ordinarmene già altri dieci - juststr4ngers : non vedo l’ora di prendere il vinile di badlands - Unamalatadiser1 : non vedo l'ora che arrivi il vinile di harry ma contando che ho preso l'edizione limitata penso non arriverà mai :') - gvldenzayn : boh raga vaffanculo sto piangendo a natale doveva arrivarmi il vinile di harry e solo oggi quei coglioni mi dicono… - SUPERBLHOOD : giornata iniziata benissimo con il portinaio che sale ore prima del solito per portarmi su superbloom e io che ho p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora vinile Ora il vinile piace più di Spotify Panorama Original Cultures, dai portici di San Luca si vede Essaouira

ma che fino ad ora non è stata capace di valorizzarsi e trovare una giusta via di uscita. Forse il progetto Oké è una buon sintesi di questa scena e che speriamo riesca ad avere un giusto ...

Duecento mila euro alla musica di Bologna, 46 i vincitori del bando del Comune

È uscito nelle ultime ore l’elenco di chi, tra associazioni ... in digitale e su supporto fisico, con un forte ritorno al vinile, ma non sono mancate proposte di residenze artistiche, documentari ...

ma che fino ad ora non è stata capace di valorizzarsi e trovare una giusta via di uscita. Forse il progetto Oké è una buon sintesi di questa scena e che speriamo riesca ad avere un giusto ...È uscito nelle ultime ore l’elenco di chi, tra associazioni ... in digitale e su supporto fisico, con un forte ritorno al vinile, ma non sono mancate proposte di residenze artistiche, documentari ...