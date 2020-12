Montella e l’Irpinia pregano per il piccolo Michele

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Sono ore di ansia ae per tutta. Un 15enne è caduto dalla bicicletta. Un brutto incidente che ha causato al ragazzino di nomeun tamporaneo arresto cardiaco. Attualmente si trova ricoverato presso il Moscati di Avellino. I fatti accaduti nella tarda serata di lunedì nel comune didove il 15enne era a bordo della sua bicicletta e per evitare di investire un cane che stava attraversando la strada, in via Fratelli Pascale, è caduto battendo violentemente la testa. Le condizioni sono piuttosto gravi secondo i medici: il cuore è rimasto fermo per troppo tempo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.