Milan, Theo Hernandez ammonito: salterà il Benevento, ma giocherà con la Juventus (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Altra squalifica in vista in casa Milan. Nel secondo tempo del match contro la Lazio, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, Theo Hernandez è stato ammonito dall'arbitro Di Bello: il laterale rossonero rientrava nella lista dei diffidati e dunque dovrà saltare la prossima partita, prevista il 3 gennaio alle ore 18:00, in casa del Benevento. Ma ci sarà nel big match contro la Juventus del 6 gennaio a San Siro. SportFace.

