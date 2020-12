LIVE Modena-Verona 14-7, Superlega volley in DIRETTA: i Canarini partono bene (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-11 Fallo di Kaziyski nel tentativo di recupero disperato dopo il bolide di Lavia. Time out per Stoj?ev. 16-11 La diagonale di Kaziyski piega le mani del muro. 16-10 Attacco sporco di Stankovic che beffa la difesa di Verona. 15-10 Booooomba di Jaeschke!!! Pipe potentissima. 15-9 Pipe stratosferica di Lavia! 14-9 Fantastico Kaziyski!!!! Tira a tutto braccio una palla staccatissima da rete trovando la riga di fondo campo. 14-8 Lungo il servizio di Vettori. 14-7 Fischiata invasione ad Aguenier. 13-7 Servizio out di Mazzone. 13-6 Mani out di Vettori. 12-6 Spirito apparecchia nuovamente un gran primo tempo per Caneschi. 12-5 Gran primo tempo di Mazzone! 11-5 Pipe perfetta di Jaeschke! 11-4 Incredibile errore di Asparuhov che senza muro tira DIRETTAmente fuori la diagonale. 10-4 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-11 Fallo di Kaziyski nel tentativo di recupero disperato dopo il bolide di Lavia. Time out per Stoj?ev. 16-11 La diagonale di Kaziyski piega le mani del muro. 16-10 Attacco sporco di Stankovic che beffa la difesa di. 15-10 Booooomba di Jaeschke!!! Pipe potentissima. 15-9 Pipe stratosferica di Lavia! 14-9 Fantastico Kaziyski!!!! Tira a tutto braccio una palla staccatissima da rete trovando la riga di fondo campo. 14-8 Lungo il servizio di Vettori. 14-7 Fischiata invasione ad Aguenier. 13-7 Servizio out di Mazzone. 13-6 Mani out di Vettori. 12-6 Spirito apparecchia nuovamente un gran primo tempo per Caneschi. 12-5 Gran primo tempo di Mazzone! 11-5 Pipe perfetta di Jaeschke! 11-4 Incredibile errore di Asparuhov che senza muro tiramente fuori la diagonale. 10-4 ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Modena LIVE Modena-Verona, Superlega volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale OA Sport DIRETTA Sampdoria-Sassuolo: il LIVE testuale a partire dalle 20

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Sassuolo verranno rese note circa un’ora prima dell’inizio della partita. In un totale di 18 precedenti tra serie A, serie B e playoff di B, tra Sampdoria e Sassuo ...

Covid, i contributi del Comune alle associazioni culturali modenesi

Un sostegno concreto alle associazioni culturali cittadine messe a durissima prova dall’emergenza sanitaria che per la maggior parte del 2020 ha cancellato spettacolo dal vivo, incontri culturali in p ...

