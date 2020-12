Juventus Fiorentina, Buffon: “Non abbiamo scuse, voi tifosi meritate di più” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Juventus Fiorentina – La sconfitta pesantissimi di ieri lascia dietro tanto rammarico e polemiche, ma anche tanta consapevolezza. Tanti sono i giocatori che si sono scusati con i tifosi pubblicamente dopo ieri. Dopoo Bonucci, Cristiano e Cuadrado sono arrivate le parole di Gigi Buffon. Il portierone italiano ci ha messo la faccia, nonostante non abbia giocato e sia probabilmente meno responsabile di altri della disfatta di Juventus-Fiorentina. Juventus Fiorentina, le parole di Buffon Gigi Buffon si è scusato con i tifosi dopo il brutto ko con la Fiorentina: “Non è da noi cercare scuse. La partita di ieri è stata un passaggio a vuoto – ha scritto il portiere ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 23 dicembre 2020)– La sconfitta pesantissimi di ieri lascia dietro tanto rammarico e polemiche, ma anche tanta consapevolezza. Tanti sono i giocatori che si sono scusati con ipubblicamente dopo ieri. Dopoo Bonucci, Cristiano e Cuadrado sono arrivate le parole di Gigi. Il portierone italiano ci ha messo la faccia, nonostante non abbia giocato e sia probabilmente meno responsabile di altri della disfatta di, le parole diGigisi è scusato con idopo il brutto ko con la: “Non è da noi cercare. La partita di ieri è stata un passaggio a vuoto – ha scritto il portiere ...

Tra i più entusiasti del successo della Fiorentina contro la Juventus c’è stato anche l’ex viola Gonzalo Rodriguez, che direttamente dall’Argentina ha fatto pervenire un suo messaggio al popolo ...

Nuova puntata del TMW News con gli approfondimenti della redazione di Tuttomercatoweb. Oggi il focus è sulla partita giocata ieri sera da Juventus e Fiorentina: il 3-0 per i viola ha scombussolato i ...

