È morto il padre di Valerio Scanu, ucciso dal Covid (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La notizia che nessuno avrebbe voluto sentire è arrivata, con gran dolore: è morto il padre di Valerio Scanu. Tonino, questo il nome del papà dell’artista, era ricoverato al Mater Olbia dopo aver contratto il Covid-19. 64 anni, Tonino Scanu stava lottando contro la malattia da un mese e mezzo. Inizialmente si trovava in terapia sub intensiva per poi continuare a lottare contro il male in terapia intensiva. Valerio ne aveva parlato recentemente durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi esprimendo il desiderio di trascorrere il Natale insieme alla sua famiglia. La preoccupazione era tanta, ma l’artista si diceva fiducioso di una prossima guarigione del padre. La notizia arriva dal quotidiano sardo La Nuova Sardegna in cui Tonino viene ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La notizia che nessuno avrebbe voluto sentire è arrivata, con gran dolore: èildi. Tonino, questo il nome del papà dell’artista, era ricoverato al Mater Olbia dopo aver contratto il-19. 64 anni, Toninostava lottando contro la malattia da un mese e mezzo. Inizialmente si trovava in terapia sub intensiva per poi continuare a lottare contro il male in terapia intensiva.ne aveva parlato recentemente durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi esprimendo il desiderio di trascorrere il Natale insieme alla sua famiglia. La preoccupazione era tanta, ma l’artista si diceva fiducioso di una prossima guarigione del. La notizia arriva dal quotidiano sardo La Nuova Sardegna in cui Tonino viene ...

