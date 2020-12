Covid | variante inglese | in Italia un caso e nessun contatto con la Gran Bretagna

Leggi su bloglive

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Undelladel-19 che non ha avuto contatti con l’Inghilterra. Il positivo si trova in isolamento domiciliare Proprio nel momento in cui si cominciava a intravedere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.