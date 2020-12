Covid mutato | stop ai voli La rabbia degli italiani bloccati in Inghilterra

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Allarme nuova variante. L’Italia chiude le frontiere e diceaiprovenienti dall’. Esplode ladei cittadiniall’estero. La Farnesina prepara il piano per i rientri La nuova ‘variante britannica’ delsemina il panico in tutto il mondo. Il virus che, stando ai primi dati raccolti dalle autorità britanniche sembra L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Noiconsalvini : IVA ZANICCHI INCHIODA CONTE - lucrezi89187688 : RT @Teresat14547770: Covid mutato, Iva Zanicchi inchioda Conte: 'Si sapeva da settembre. Si deve solo vergognare' - - frank56a : RT @Teresat14547770: Covid mutato, Iva Zanicchi inchioda Conte: 'Si sapeva da settembre. Si deve solo vergognare' - - lucianoarius : RT @Noiconsalvini: IVA ZANICCHI INCHIODA CONTE - DanieleScarpini : Covid, Roberto Cauda: «Il virus mutato è veloce perché contagia i bimbi» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mutato

Il Messaggero

LE FESTIVITA' sono alle porte, come anche la voglia di far festa insieme alla propria famiglia, in linea con la tradizione. Ma questo dovrà essere un Natale diverso - raccomandano gli esperti di tutto ...Nuova variante Covid: l'Italia ha chiuso le frontiere, vietando i voli da e per l'Inghilterra. Esplode la rabbia degli italiani all'estero che cheidono di rientrare ...