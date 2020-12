Covid | mettiamo limiti a chi decide di non vaccinarsi

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) C’è un dubbio che aleggia nell’aria e che rischia di inquinare lo straordinario risultato raggiunto da una scienza sempre più sofisticata, un risultato che ha permesso, in tempi inaspettati, di realizzare il vaccino che tutto il mondo attendeva per archiviare una volta per tutte la drammatica pandemia da-19 con le sue varianti. Questa tragedia ha colpito e travolto ogni essere umano della Terra: per esserne stato direttamente aggredito, o per aver perduto affetti cari, o per aver perso il lavoro o per aver rinunciato a libertà soggettive e a piaceri sublimi benché rinviabili. La discussione nebbiosa verte sull’obbligatorietà o meno della vaccinazione, cui non potrà mancare in seguito la polemica su chi deve assumere questa decisione, in un quadro di strampalata suddivisione dei poteri tra le istituzioni centrali e quelle locali. Non finiremo mai di ...