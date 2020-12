Coniugi Pasho fatti a pezzi in valigie Firenze | ex fidanzata figlio ' in silenzio'

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Anche lei albanese, come riferisce Il Fatto Quotidiano nell'edizione online, ha 36 anni, con precedenti, ed all'epoca della sparizione delle due vittime conviveva con Taulant. A carico della ...

Ultime Notizie dalla rete : Coniugi Pasho

La donna è accusata di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri dei due coniugi di origini albanesi, Shpetim e Teuta Pasho, scomparsi da Castelfiorentino nel 2015 . La donna si è avvalsa della ...Si muove la scientifica per far luce sul giallo dei coniugi Pasho. Da questa mattina, 23 dicembre, sono in corso i sopralluoghi delle squadre Ris dentro le due case coinvolte nel giallo ...