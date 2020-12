Christmas di Antonino in duetto con Emma (Di mercoledì 23 dicembre 2020) E’ disponibile il nuovo ep Christmas di Antonino insieme a O HOLY NIGHT. Il nuovo EP è un duetto con Emma sulle note di Have yourself a merry little Christmas. Christmas di Antonino anche su Youtube Christmas, distribuito da Sony Music, è il nuovo EP di Natale di Antonino. Da questo nuovo lavoro sono stati estratti due brani che in questi giorni vengono trasmessi in radio: “O HOLY NIGHT” e “HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE Christmas con Emma”. Questo lavoro è per Antonino una nuova sfida, dove con la sua magica voce riesce a fondere il suo stile tipicamente soul e R&B con la tradizione sonora del natale. “Ho sempre desiderato fare un album natalizio” dichiara ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 23 dicembre 2020) E’ disponibile il nuovo epdiinsieme a O HOLY NIGHT. Il nuovo EP è unconsulle note di Have yourself a merry littledianche su Youtube, distribuito da Sony Music, è il nuovo EP di Natale di. Da questo nuovo lavoro sono stati estratti due brani che in questi giorni vengono trasmessi in radio: “O HOLY NIGHT” e “HAVE YOURSELF A MERRY LITTLEcon”. Questo lavoro è peruna nuova sfida, dove con la sua magica voce riesce a fondere il suo stile tipicamente soul e R&B con la tradizione sonora del natale. “Ho sempre desiderato fare un album natalizio” dichiara ...

antoninomusic : “Christmas” e’ il nostro Natale??? Questo e’ il video di “White Christmas” un altro piccolo momento che voglio condi… - MoliPietro : Christmas di Antonino in duetto con Emma - nikizag7 : RT @salento_news: «Io ed ?@MarroneEmma? ci stimiamo molto come artisti e ci sosteniamo sempre, ci vogliamo bene come persone e spesso ci co… - ninamoroso : RT @antoninomusic: “Christmas” e’ il nostro Natale??? Questo e’ il video di “White Christmas” un altro piccolo momento che voglio condivider… - Zizzia62 : @antoninomusic Strepitoso come tutto l’album #Christmas2020 #Christmas #antonino -