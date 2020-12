Car of the year - Svelate le 29 candidate al titolo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sono state annunciate le 29 candidate per il Car of the year 2021. I giurati dell'Auto dell'anno voteranno per selezionare la vincitrice del prestigioso premio internazionale il 1 marzo: la cerimonia di premiazione, con ogni probabilità, si svolgerà online. 29 candidate per 19 marchi. Le candidate, scelte tra i modelli commercializzati in almeno cinque paesi europei nel corso del 2020, sono: Audi A3, BMW Serie 2 Gran Coupé, BMW Serie 4, Citroën C4, Cupra Formentor, Dacia Sandero, Fiat Nuova 500, Ford Explorer, Ford Kuga, Honda e, Honda Jazz, Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Tucson, Kia Sorento, Land Rover Defender, Mazda MX-30, Mercedes-Benz GLA, Mercedes-Benz GLS, Mercedes-Benz GLB, Mercedes-Benz Classe S, Peugeot 2008, Polestar 2, Seat Leon, Skoda Octavia, Toyota Mirai, Toyota Yaris, Volkswagen Golf e Volkswagen ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sono state annunciate le 29per il Car of the2021. I giurati dell'Auto dell'anno voteranno per selezionare la vincitrice del prestigioso premio internazionale il 1 marzo: la cerimonia di premiazione, con ogni probabilità, si svolgerà online. 29per 19 marchi. Le, scelte tra i modelli commercializzati in almeno cinque paesi europei nel corso del 2020, sono: Audi A3, BMW Serie 2 Gran Coupé, BMW Serie 4, Citroën C4, Cupra Formentor, Dacia Sandero, Fiat Nuova 500, Ford Explorer, Ford Kuga, Honda e, Honda Jazz, Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Tucson, Kia Sorento, Land Rover Defender, Mazda MX-30, Mercedes-Benz GLA, Mercedes-Benz GLS, Mercedes-Benz GLB, Mercedes-Benz Classe S, Peugeot 2008, Polestar 2, Seat Leon, Skoda Octavia, Toyota Mirai, Toyota Yaris, Volkswagen Golf e Volkswagen ...

