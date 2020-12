Al via la gara per la nuova arena del Colosseo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Al via il bando di gara per la nuova arena del Colosseo: online il bando Invitalia, c’è tempo fino al 1 febbraio per presentare le proposte progettuali “La ricostruzione dell’arena del Colosseo è una grande idea, che ha fatto il giro del mondo. Sarà un grande intervento tecnologico che offrirà la possibilità ai visitatori di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Al via il bando diper ladel: online il bando Invitalia, c’è tempo fino al 1 febbraio per presentare le proposte progettuali “La ricostruzione dell’delè una grande idea, che ha fatto il giro del mondo. Sarà un grande intervento tecnologico che offrirà la possibilità ai visitatori di… L'articolo Corriere Nazionale.

GabriellaZonno : RT @tomasomontanari: Una boiata pazzesca sempre, ma ora una roba veramente lunare: teatri chiusi, spettacolo in ginocchio, progetti zero. M… - metrovinz : RT @peppeperez: #Terremoto #Ragusa Al via la gara di chi l'ha sentito più forte. O a chi dice che il 2020 sia un anno sfigato. - peppeperez : #Terremoto #Ragusa Al via la gara di chi l'ha sentito più forte. O a chi dice che il 2020 sia un anno sfigato. - carloarbini51 : RT @LeonettiFrank: Subito sotto di 1 gol, dal '18 in dieci, approccio errato, tanti errori: buttato via un tempo. Nel 2' giusto atteggiamen… - infoitcultura : Colosseo, al via gara per la nuova arena -