Via la statua del generale Lee dal Campidoglio. Al suo posto ci sarà un'attivista nera

Washington, 22 dic – Non si ferma l'ondata iconoclasta degli antirazzisti. La vittima, questa volta, è Robert E. Lee, il famoso generale confederato accusato di razzismo dalla cultura mainstream statunitense. La statua del generale Lee, che rappresentava la Virginia presso il Campidoglio americano, è infatti stata rimossa ieri mattina. Al suo posto verrà installata una scultura che ritrae la studentessa afroamericana Barbara Johns che, nel 1951, si ribellò alla segregazione razziale nelle scuole della Virginia. Leggi anche: Iconoclastia e razzismo antibianco: ecco da dove nasce e cosa vuole la «cancel culture» Che fine farà la statua del generale Lee? La rimozione del monumento è stata fortemente voluta da ...

