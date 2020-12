Ricorso Juve-Napoli, De Laurentiis: «Sono prudentemente ottimista» (Di martedì 22 dicembre 2020) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato all’uscita dall’udienza presso il Collegio di Garanzia del CONI. Queste le sue parole Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato all’uscita dall’udienza presso il Collegio di Garanzia del CONI. Queste le sue parole OTTIMISMO – «E’ molto complicato fare l’udienza in video come l’altra. Qui oggi c’era un parterre di gente preparata, che si era studiata le carte e quindi gli avvocati hanno avuto anche un percorso più semplice e infatti non siamo stati due ore a parlare. Io Sono prudentemente ottimista». SENTENZA PROCURA – «La sentenza della Procura Generale dello Sport più che forte è stata molo rilevante la sua interpretazione, di una trasparenza adamantina il che dovrebbe competere alla ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Il presidente delAurelio Deha parlato all’uscita dall’udienza presso il Collegio di Garanzia del CONI. Queste le sue parole Il presidente delAurelio Deha parlato all’uscita dall’udienza presso il Collegio di Garanzia del CONI. Queste le sue parole OTTIMISMO – «E’ molto complicato fare l’udienza in video come l’altra. Qui oggi c’era un parterre di gente preparata, che si era studiata le carte e quindi gli avvocati hanno avuto anche un percorso più semplice e infatti non siamo stati due ore a parlare. Io». SENTENZA PROCURA – «La sentenza della Procura Generale dello Sport più che forte è stata molo rilevante la sua interpretazione, di una trasparenza adamantina il che dovrebbe competere alla ...

